صحف عالمية: رهان روسي أخير في باخموت.. ووضع صحي "خطير" في الصين

سلطت صحف عالمية صادرة اليوم الاثنين، الضوء على آخر التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، حيث أصبحت باخموت جبهتها الرئيسية، وسط تقارير تتحدث عن رهان روسي "أخير" لإحكام قبضتها على المدينة الشمالية.

وتطرقت صحف أخرى للشأن الصيني، وقالت إن البلاد أصبحت على شفا وضع صحي كارثي جراء تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار، مع توقعات بزيادة عدد المتوفين إلى مليون حالة.

"باخموت".. اختبار حاسم لروسيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن معركة باخموت في شرق أوكرانيا باتت اختبارا حاسماً لآفاق موسكو العسكرية، في ظل عدة هزائم تعرضت لها القوات الروسية في ساحات القتال مؤخراً.

واعتبرت الصحيفة المعركة حول المدينة الشرقية رهانا خاصا لقائد العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا، الجنرال سيرجي سوروفكين، الذي وعد بتحقيق تقدم ملموس مقابل تراجع أصاب قواته في الجنوب (في إشارة إلى الانسحاب من مدينة خيرسون).