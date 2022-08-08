أمريكا تقدم 4.5 مليار دولار إضافية لأوكرانيا لسد حاجات الميزانية

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستقدم 4.5 مليار دولار إضافية لحكومة أوكرانيا، ليصل إجمالي دعمها للميزانية منذ الغزو الروسي في فبراير شباط إلى 8.5 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن التمويل، الذي يُجرى تنسيقه مع وزارة الخزانة الأمريكية من خلال البنك الدولي، سيذهب إلى الحكومة الأوكرانية في شرائح تبدأ بصرف ثلاثة مليارات دولار في أغسطس آب.

وقالت الوكالة إنه يأتي عقب تحويلات سابقة شملت 1.7 مليار دولار في يوليو تموز و1.3 مليار دولار في يونيو حزيران. وقدمت واشنطن أيضا مليارات الدولارات في دعم عسكري، وتخطط لحزمة أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار قريبا.

وتهدف الأموال الأمريكية لمساعدة الحكومة الأوكرانية لمواصلة القيام بوظائفها الأساسية، بما في ذلك المساعدات الاجتماعية والمالية للسكان الفقراء الذين يتزايد عددهم، والأطفال والمعاقين وملايين الأشخاص النازحين داخليا بينما تستمر الحرب.

ويقدر مسؤولون أوكرانيون أن البلاد تواجه عجزا ماليا قدره خمسة مليارات دولار شهريا، أو 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب؛ بسبب تكلفة الصراع وتراجع إيرادات الضرائب.

ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك سيضخم العجز المالي السنوي لأوكرانيا إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3.5 بالمئة قبل الحرب.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 55 بالمئة من الأوكرانيين سيعيشون في فقر بحلول نهاية 2023؛ بسبب تداعيات الحرب مقارنة مع 2.5 بالمئة قبل بداية الحرب.

وقالت الوكالة الأمريكية في بيان: ”الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم أوكرانيا وشعبها في أعقاب حرب روسيا التي لا أساس لها وغير مبررة.“