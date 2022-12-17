روسيا تعلن قصف منشآت للطاقة وأهداف عسكرية في أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن أسلحتها "عالية الدقة" أصابت أجزاء من المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت للطاقة وأخرى إدارية عسكرية أمس الجمعة.
وأفادت الوزارة بأنه "نتيجة الضربات تم إحباط نقل أسلحة وذخائر من إنتاج أجنبي".
تعد تلك واحدة من أكبر الهجمات منذ بدء العملية العسكرية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ثاني أكبر مدن البلاد
وأضافت أن المصانع الأوكرانية التي تنتج أسلحة ومعدات عسكرية وذخيرة تعطلت.
وقال مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا على أوكرانيا أمس الجمعة.
وتعد تلك واحدة من أكبر الهجمات منذ بدء العملية العسكرية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ثاني أكبر مدن البلاد وأجبر كييف على تطبيق قطع كهرباء طارئ في أنحاء البلاد.