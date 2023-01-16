آلاف المتظاهرين يتوجهون إلى ليما رغم إعلان حال الطوارئ

يتوجه آلاف المتظاهرين في البيرو نحو ليما للاحتجاج بشكل جماعي اليوم الاثنين ضد الرئيسة دينا بولوارتي والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة، رغم إعلان حال الطوارئ في العاصمة البيروفية وثلاث مناطق أخرى.

وتَواصل قطع الطرق الأحد وتنظيم تظاهرات حاشدة جديدة، غداة تمديد حال الطوارئ في مناطق عدة في البيرو التي تشهد حركة احتجاج ضد بولوارتي أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلا في خمسة أسابيع.

ويجيز الإجراء الذي أعلنته حكومة البيرو السبت والساري لثلاثين يومًا، تدخّل الجيش لحفظ النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع.

وإضافة إلى ليما، أعلِنت حال الطوارئ خصوصا في مقاطعتَي كوسكو وبونو في جنوب البلاد، وفي ميناء كالاو قرب العاصمة.