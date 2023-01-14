رغم تواصل الاحتجاجات.. رئيسة البيرو تؤكد أنها لن تستقيل

استبعدت رئيسة البيرو دينا بولوارتي الاستقالة من منصبها رغم مطالبة المحتجّين بذلك، في وقتٍ تشهد البلاد فيه تظاهرات أدّت إلى سقوط 42 قتيلًا على الأقلّ في خمسة أسابيع.

وقالت بولوارتي في كلمة إلى الأمّة بثّها التلفزيون الوطني: "بعض الأصوات من بين مؤيّدي العنف والمتطرّفين تطالب باستقالتي، وتُحرّض السكّان على الفوضى والاضطراب والدمار. أقول لهم بمسؤولية: لن أستقيل، أنا ملتزمة مع البيرو".