سقوط 12 قتيلًا في البيرو بصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن

لقي 12 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في خولياكا في جنوب شرق البيرو الإثنين في صدامات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للرئيسة دينا بولوارتي حاولوا اقتحام مطار المدينة، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

وقال مصدر في مكتب أمين المظالم المحلّي لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّه "تأكّد لنا مقتل 12 شخصاً في بونو خلال اشتباكات دارت اليوم مع قوات إنفاذ القانون في محيط مطار خولياكا" بمنطقة إيمارا الواقعة في مقاطعة بونو التي تقطنها غالبية من السكّان الأصليين للبلاد.