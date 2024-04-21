تلغراف: الصين تحلل هجوم إيران على إسرائيل لأجل تايوان

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الصين سوف تعيد التفكير في خطتها للسيطرة على تايوان، وذلك بالاستفادة من الهجوم الإيراني الفاشل على إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه نظراً لتاريخ التعاون العسكري بين الصين وإيران، فإن بكين سوف تبحث عن طرق لاختراق التكنولوجيا المتقدمة والتحالف الفعال الذي أدى إلى اعتراض جميع المسيرات والصواريخ الإيرانية تقريبًا.

ونقلت عن روبرت هاموند تشامبرز، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي التايواني قوله، أنهم "سوف يقومون بتحليل الأحداث، وليس فقط الطريقة التي هاجم بها الإيرانيون، ولكن أيضًا في كيفية ردنا؛ أي إسرائيل وحلفاؤها".

وأضاف تشامبرز أن أي هجوم تقليدي على تايوان- الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23.5 مليون نسمة- يتطلب إطلاق وابل من الهجمات الصاروخية والمسيرات بشكل ضروري.