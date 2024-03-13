"لوموند": تايوان تشعر بالقلق من تنامي التجسّس لصالح الصين

أفادت صحيفة "لوموند" بأن السلطات التايوانية كشفت مؤخرًا العديدَ من عمليات التجسس لصالح بكين، التي تُظهر اتساعًا في نطاق محاولات التسلل، بما في ذلك داخل قواتها المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس المخابرات التايوانية تساي مينغ ين، قال يوم الإثنين أمام مجلس النواب، إنه لا يرى أيّ "إشارة قد تُنذر باندلاع حرب" بين الصين وتايوان، حتى يتولّى الرئيس المنتخب لاي تشينج تي منصبه في العشرين من مايو المقبل.