ماذا ستخسر أمريكا إذا استولت الصين على تايوان؟

ومضت المجلة في شرح كيف كلمات ماك آرثر "أكثر صدقا" الآن من أي وقت مضى وذلك بعد مرور أكثر من 70 عاما على تصريحاته.

وأردفت: "آنذاك، كما هي الحال الآن، كانت جغرافية تايوان تشكل أهمية كبرى حيث تعتبر تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي بمثابة ركيزة دفاعية لليابان وتحرم الصين من نقطة انطلاق يمكن من خلالها تهديد حلفاء الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ".

ورأت أنه "على عكس الخمسينيات، عندما كانت تايوان تحت الحكم الاستبدادي لشيانج كاي شيك، أصبحت الجزيرة اليوم ديمقراطية ليبرالية كاملة النضج، حيث من شأن إخضاعها لشمولية بكين أن يعيق ذلك التطلعات الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الصين نفسها".

وقالت: "على النقيض من زمن ماك آرثر، تشكل تايوان اليوم أهمية اقتصادية لبقية العالم، باعتبارها المنتج الرئيسي للرقائق الدقيقة المتقدمة ومن شأن أي حرب ضد تايوان أن تسبب بسهولة بحدوث كساد عالمي".

وأردفت: "هناك اختلاف رئيسي آخر بين زمن ماك آرثر واليوم، وهو ازدهار شبكة واسعة من حلفاء الولايات المتحدة عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي الدول التي تعتمد على الدعم الأمريكي لأمنها".

ولفتت إلى أنه "من الممكن أن يؤدي استيلاء الصين على تايوان إلى إثارة سباق بين الدول لتطوير ترساناتها النووية، حيث فقدت الضمانات الأمنية الأمريكية مصداقيتها".