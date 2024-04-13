وول ستريت جورنال: جزر تايوان المطلة على الصين غير قلقة من تصاعد التوترات

ذهب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الجزر التايوانية المطلّة على الصين لا تشعر بالقلق من تصاعد التوترات، بفعل الواقع السياسي والاقتصادي الجديد، الذي يوفر الطمأنينة أكثر من القوة العسكرية.

وعلى الرغم من أن جزر أرخبيل كينمن، التي لا تبعد سوى ثلاثة أميال عن البر الصيني، كانت بمثابة خط المواجهة الأمامي بين الصين وتايوان، لعقود من الزمن؛ إلا أن العديد من سكان كينمن لا يشعرون بالقلق.

ويقول السكان: "إن الصين ليس لديها حافز كبير لاستخدام القوة ضد الأراضي التايوانية التي تتمتع بأقوى العلاقات مع البر الرئيس. وإن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلّا إلى تقوية عزيمة بقية تايوان، بينما يُشجع الولايات المتحدة على الالتزام بشكل أكثر صرامة بالدفاع عنها".

وأشار التقرير إلى أن مجموعة الجزر الصغيرة كانت موقعاً لاشتباك عنيف بعد وقت قصير من تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، عندما قُتل الآلاف من قوات ماو تسي تونج الشيوعية على يد القوات القومية المنافسة، التي كانت تنسحب إلى تايوان. وفي السنوات التالية، دارت معركتان كبيرتان بالمدفعية في كينمن، أعقبتهما عقود من القصف المنتظم. وظلّت كينمن تحت سيطرة القوميين، المعروفين أيضًا باسم الكومينتانغ، وساد الهدوء منذ أواخر السبعينيات.