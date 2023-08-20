"واشنطن بوست": الخيارات تنفد من أوكرانيا ولا تقدم في الهجوم المضاد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الخيارات تنفد من أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد الذي كان من المفترض أن يكون "عملية كييف الحاسمة" لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية العام الحالي.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن هناك مؤشرات على توقف الهجوم المضاد بعد مرور أكثر من شهرين على القتال.

واعتبرت الصحيفة، أن التقدم الذي أحرزته كييف في المعارك على بعض القرى لا يزال قاصرا، فيما تتقدم القوات الروسية في الشمال، كما أن خطة تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف 16" الأمريكية الصنع تم تأجيلها.

توقعات بالفشل

وقالت الصحيفة، إن عجز أوكرانيا عن إثبات نجاحها الحاسم في ساحة المعركة يثير المخاوف من أن الصراع قد يدخل في مرحلة الجمود وتآكل الدعم الدولي له.

وتوقع تقرير استخباري أمريكي حديث، فشل الهجوم الأوكراني المضاد في الوصول إلى مدينة "ميليتوبول" الرئيسية في جنوب شرق البلاد العام الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الرأي العام الأوكراني المنهك من الحرب يطالب قادته في كييف بضمان تحقيق النصر، أما في واشنطن، فمن المتوقع تضخيم دعوات خفض المساعدات لأوكرانيا في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.