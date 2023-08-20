تقرير: أوكرانيا تزج بآخر أوراقها في الهجوم المضاد

ذكر موقع "بزنس إنسايدر"، أن القيادة العسكرية الأوكرانية طرحت آخر أوراقها في معركة الهجوم المضاد من خلال دفعها "لواء المشاة 82"، الذي يبلغ تعداده ألفي مقاتل، إلى جبهات القتال الأمامية بعد أن كان يمثل قوات الاحتياط لفترات طويلة، وفقًا لمحللين عسكريين.

وقال الموقع، إن هذا اللواء يُعد من أميز تشكيلات القوات الأوكرانية التي تضم قدرات هائلة تتمثل بـ: 90 مركبة أمريكية من طراز "Stryke"، و40 عربة مشاة " Marders" ألمانية الصنع، و24 ناقلة مشاة "M113" أمريكية الصنع و14 دبابة "تشالنجر" بريطانية. علاوة على ذلك فإنه يضم نحو 150 ناقلة مشاة مدرعة قدمها الناتو لأوكرانيا حديثًا.

وأضاف: "هذا لا يعني استهلاك أوكرانيا لكل احتياطاتها. لكن الأحداث على الأرض وما تسببت به الأعماق الهائلة لحقول الألغام الروسية من تأخير للهجوم الأوكراني المضاد تطلب دفع المزيد من التشكيلات كرأس حربة إضافي".