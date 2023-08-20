أوكرانيا تعلن عن بدء تدريب قواتها على طائرات "إف-16"

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، السبت، عن بدء عملية تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16، لكنه قال إن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل، وربما فترة أطول.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مسؤول أمريكي أن طائرات إف-16 ستنقل إلى أوكرانيا بمجرد تدريب طياريها.

وقال ريزنيكوف في مقابلة تلفزيونية إن ستة أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين.

وصرح في مقابلة مع مذيعة القناة 24 أندريانا كوتشر، التي نشرت المقابلة على قناتها بموقع يوتيوب، "لذلك، لبناء توقعات معقولة، نضع في الاعتبار ستة أشهر كحد أدنى، لكن لا تصابوا بالإحباط إذا استغرق الأمر وقتا أطول".

وقال ريزنيكوف إنه لن يقدم تفاصيل عن مكان وموعد التدريب. وقال إن التدريب يشمل تدريبا فنيا على اللغة، إذ أن المستوى الأساسي المعتاد للغة الإنجليزية ليس كافيا.

وقال مسؤول أمريكي، يوم الخميس، إن واشنطن وافقت على إرسال طائرات إف-16 إلى أوكرانيا من الدانمرك وهولندا للدفاع ضد روسيا بمجرد اكتمال تدريب الطيارين.