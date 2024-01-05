مشروع قانون التعبئة

وناشد القادة العسكريون للقوات المسلحة الأوكرانية السلطات تعبئة نصف مليون أوكراني آخر، غير الموجودين حالياً في الخدمة الفعلية.

وبناء على طلبهم، تم إعداد مشروع قانون جديد للتعبئة، لكن المشروع المذكور ينص على الإعفاء من الخدمة العسكرية، وعدم إلزام الفئة الثالثة من المعاقين بالخدمة في الجيش، وهو ما أثار غضب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم اعتماد قانون التعبئة الجديد، فسيكون من الممكن تجنيد الأشخاص في الجيش ليس من عمر 27 عامًا، ولكن من عمر 25 عامًا.

ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، خلال مناقشة مشروع قانون التعبئة، أعضاء البرلمان الأوكراني للتوجه إلى الجبهة بأنفسهم. كما كان غاضبًا من حقيقة أن كييف ليس لديها احتياطي تعبئة، وفقًا لتقارير صحيفة NV.ua.

وتحدث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل عاطفي للغاية خلال مناقشة قانون التعبئة في البرلمان الأوكراني، وفق الصحيفة، وقال: "أنا بحاجة إلى الناس.. مع من وبمن يجب أن أقاتل؟.