أوكرانيا تتوعد روسيا: مسار الحرب سيتغير بـ"مليون مسيّرة"

وحول هذا الموضوع، يرى الخبير في الشؤون العسكرية سيرغي غرادوسوف في حديث لـ"إرم نيوز" أن مليون مسيّرة قد تؤثر في بعض المعارك، لكن "لن تغيّر مسار الحرب"، وأضاف أن "أوكرانيا ومنذ بدء الحرب لم يمر يوم دون أن تستخدم هذه المسيّرات، فهو ليس بالأمر الجديد، وبشهادة الأوكران أنفسهم تغلّبت المسيّرات الروسية على الأوكرانية في هذه الحرب".

وتابع الخبير العسكري "الصناعة العسكرية الروسية بدأت منذ اندلاع الحرب على إيجاد وسائط دفاع قادرة على إسقاط المسيّرات، وأعتقد أنها قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، وسيشهد العام الجديد قفزة نوعية في صدّ هجوم المسيّرات".

إفلاس عسكري

وفي قراءته لخطاب زيلينسكي يرى غرادوسوف أن ما رواه زيلينسكي يدل على الإفلاس العسكري؛ مؤكدًا أن الاعتماد على المسيّرات بتدمير القوات الروسية ضرب من الخيال، وهو عسكريًّا أمر غير منطقي، مستدركًا بقوله: "يمكن أن تؤثر بالتأكيد هذه المسيرات على بعض مجريات المعارك الصغيرة، لكن بالعموم التأثير للقوات البرية والتفوق الجوي فقط، يضاف إلى ذلك الروح المعنوية، فكلنا يعلم أن الجيش الأوكراني محبط نتيجة الضربات الروسية الموجهة والتقدم الذي أحرزته قواتنا العام الماضي".