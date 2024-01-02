زيلينسكي: روسيا تعاني خسائر فادحة‎

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إن فكرة فوز روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا هي مجرد شعور، وإن موسكو ما زالت تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة نشرتها مجلة "إيكونوميست"، أنه "لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، وأن أي مؤشر على رغبتها في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها، لا أرى إلا خطوات دولة إرهابية".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن "ضرب القوة الروسية في شبه جزيرة القرم له أهمية شديدة لتقليص الهجمات على أوكرانيا تماما مثل أهمية الدفاع عن المدن في شرق البلاد".