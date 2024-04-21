وول ستريت جورنال: خروج أمريكا من النيجر يُعرقل خططها لمكافحة الإرهاب

وفي اجتماعات عُقدت في واشنطن هذا الأسبوع، أخبر رئيس وزراء النيجر، علي لامين زين، نائب وزير الخارجية الأمريكي، كيرت كامبل، أنه سيتعين على جميع قوات الكوماندوز الأمريكية والأفراد الآخرين البالغ عددهم 1000 جندي المغادرة، بما في ذلك أولئك الموجودون في قاعدة الطائرات دون طيار التي بنتها الولايات المتحدة بتكلفة 110 ملايين دولار في النيجر.

ومن المرجّح أن يؤدي قرار خروج القوات الأمريكية إلى تسريع خطط الطوارئ التي من شأنها أن تحوّل الإستراتيجية الأمريكية من محاولة هزيمة تنظيمي القاعدة وداعش حيثما يكونان في أقوى حالاتهما، إلى محاولة منع المتشددين من التسلل إلى الدول المجاورة على طول ساحل غرب أفريقيا.

وما يعني أن واشنطن ستتطلّع إلى خطة طوارئ لنقل القوات إلى حلقة دفاعية حول دول غرب أفريقيا الأكثر تضررًا من تنظيمي القاعدة وداعش.