مقتل 23 جنديًا إثر كمين نصبه متشددون في النيجر

قُتل 23 جنديًا في النيجر، إثر كمين نصبه متشددون خلال عملية تمشيط نفذها الجيش غربي البلاد، حسبما أعلنت وزارة الدفاع، مساء أمس الخميس.

ووقع الهجوم في تيلابيري الواقعة في منطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة قولها، في بيان، إن الجيش نفذ "عملية تمشيط" في المناطق القريبة من ماي في بوركينا فاسو، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وخلال انسحاب إحدى وحداته وقعت في "كمين معقّد" قُتل خلاله 23 جنديًا، "وتمّ تحييد حوالي 30 متشددًا".

وأوضحت الوزارة أن عملية التمشيط كانت تهدف إلى "طمأنة السكان الذين يتعرضون لانتهاكات من قبل الجماعات المتشددة المسلحة، من اغتيالات وابتزاز وسرقة ماشية".