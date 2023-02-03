مكررا اتهامات أمريكية.. الناتو: روسيا لا تمتثل لمعاهدة "ستارت" النووية

وقال مجلس شمال الأطلسي، أعلى هيئة سياسية في الحلف، في بيان: "تتفق دول الحلف على أن معاهدة ستارت الجديدة تسهم في الاستقرار الدولي من خلال وضع قيود على القوات النووية الاستراتيجية الروسية والأمريكية".

وأضاف: "لذلك، نلاحظ بقلق إخفاق روسيا في الامتثال للتعهدات الملزمة قانونا بموجب معاهدة ستارت الجديدة".

وجاء بيان الحلف بعد ثلاثة أيام من اتهام وزارة الخارجية الأمريكية لروسيا بانتهاك المعاهدة.