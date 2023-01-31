واشنطن: روسيا لا تلتزم بمعاهدة "ستارت" النووية
قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن روسيا لا تمتثل لالتزامها السماح بإجراء عمليات تفتيش على أراضيها بمقتضى معاهدة ستارت الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.
رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب معاهدة ستارت
الخارجية الأمريكية
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد فعالية الاتفاق الأمريكي الروسي للحد من الأسلحة النووية".
وأضاف المتحدث أن روسيا أمامها "مسار واضح" للعودة إلى الامتثال من خلال السماح بإجراء أنشطة التفتيش وأن واشنطن مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ المعاهدة بشكل كامل.
وكان من المقرر عقد محادثات بين موسكو وواشنطن حول استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة في مصر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن روسيا أجلتها ولم يحدد أي من الطرفين موعدا جديدا للاجتماع.