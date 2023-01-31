واشنطن: روسيا لا تلتزم بمعاهدة "ستارت" النووية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد فعالية الاتفاق الأمريكي الروسي للحد من الأسلحة النووية".

وأضاف المتحدث أن روسيا أمامها "مسار واضح" للعودة إلى الامتثال من خلال السماح بإجراء أنشطة التفتيش وأن واشنطن مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ المعاهدة بشكل كامل.