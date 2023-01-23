روسيا تستبعد عقد اجتماع مع أمريكا بشأن معاهدة "ستارت"

وذكر أن السفير الأمريكي الجديد لروسيا سيصل إلى موسكو خلال أيام.

وكانت روسيا، أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنه لم يكن أمامها "خيار آخر" سوى إلغاء المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن عمليات التفتيش بموجب معاهدة "ستارت" الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف في ذلك الوقت، إن "واشنطن كانت تريد مناقشة استئناف عمليات التفتيش بينما كانت لدى موسكو أولويات أخرى".

وآب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق أنشطة التفتيش بموجب معاهدة "ستارت".

تلزم معاهدة "ستارت" المبرمة في عام 2011 الولايات المتحدة وروسيا بالحد من نشر الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلق من غواصات، وقاذفات القنابل الثقيلة المزودة بأسلحة نووية.