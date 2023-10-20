سيناريو التدخل الأمريكي في حرب محتملة ضد حزب الله

وحسب تقرير صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تمتلك القوات الأمريكية المتواجدة حاليًا لدعم إسرائيل قدرات على توجيه ضربات مميتة ضد حزب الله في ساعات معدودة.

ودُشنت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في عام 2013 ودخلت الخدمة بالأسطول الأمريكي في عام 2017، وتعد الأحدث من بين حاملات الطائرات الأمريكية الأخرى، ويبلغ طولها 333 مترًا وارتفاعها 76 مترًا، بحمولة تصل إلى 100 ألف طن، وعلى متنها أربعة أسراب جوية، تحمل 75 مقاتلة حربية من طراز (F18) متعددة المهمات، وهي طائرة غير شبحية، بيد أن استهدافها ليس سهلًا.

إبادة حزب الله

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تمتلك حاملة الطائرات أنظمة خداع وحرب إلكترونية واسعة، وأنظمة تشويش، تضع صعوبات كبيرة أمام العدو بشأن تتبع المقاتلات، فضلًا عن مروحيات عسكرية وأطقم قتالية من القوات الخاصة وغير ذلك من التجهيزات العسكرية، مثل آلاف القنابل الذكية والصواريخ الموجهة.

ويمنح هذا التنوع القوات الأمريكية على متن حاملة الطائرات، إضافة إلى سرب المدمرات المصاحب لها، الذي يضم 6 مدمرات صواريخ من طراز "آرلي بيرك"، العمل بشكل مستقل، إذا كانت تنوي تدمير المقرات والبنى التحتية والقواعد والمعسكرات، أو القوات المتحركة لحزب الله أو غيره.