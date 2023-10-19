ما الأسباب التي قد تدفع إيران للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية في غزة؟
يطرح التلويح من قبل ميليشيا حزب الله بالمشاركة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، العديد من السيناريوهات السيئة التي قد تواجهها إيران، ومن أبرزها الزج بحزب الله في الحرب مقابل ثمن باهظ سيؤثر على قدرة الردع الإيرانية.
وتعد ميليشيا حزب الله ذراع الردع الإيرانية الحقيقية أمام إسرائيل، تحسبًا لمهاجمة الأخيرة لمنشآت نووية إيرانية، والذي سمّاه خبير إسرائيلي "سيناريو يوم الحساب".
وتقف إيران أمام مأزق غير بسيط، بشأن السياسة التي يتعين عليها اتباعها إزاء تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، والتطورات التي تشهدها المنطقة، والتي يبدو وأنها أبعد من بلوغ نهايتها.
وقال البروفيسور الإسرائيلي راز سيمت، خبير الشأن الإيراني في معهد بحوث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، "إنه وعلى الرغم من التلميحات الإيرانية والمخاوف التي أعربت عنها مصادر إسرائيلية عديدة، إلا أن إيران حاليًّا أمام مأزق بشأن مشاركة حزب الله في الحرب من عدمه".
وأكد سميت في تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أنه في حال بدء العمليات البرية في غزة سيكون أمام إيران خياران، "الأول سيئ والثاني أكثر سوءًا".
الخبير الإسرائيلي أشار إلى مسألة تورط إيران في عملية "طوفان الأقصى"، وقدَّر أن حماس "لم تكن لتقدم على عمل من هذا النوع دون دعم إيران على مستويات عديدة سواء التدريب وفنون القتال أو الوسائل التكنولوجية".
التنظيم الأكثر امتثالًا
وأوضح أنه بينما تركز حماس على الساحة الفلسطينية، لدى إيران اعتبارات أخرى أكثر اتساعًا، كما إن حزب الله هو التنظيم الأكثر امتثالًا لإيران مقارنة حتى بحماس، وبين: "حين قال وزير خارجية إيران أن الهدف الحالي هو إنهاء الحرب، أنا أصدقه".
وعلل ذلك بأن إيران "ستظهر كمنتصرة لو توقفت الحرب الآن، بعد أن تلقت إسرائيل ضربة كبيرة، أمَّا حماس كتنظيم فلم تتضرر تقريبًا، بينما لم يتعرض حزب الله لضربة، وهنا تستطيع طهران حفظ ثرواتها الإستراتيجية من دون دفع ثمن"، أي أن سيناريو توقف الحرب هو السيناريو الأمثل لإيران.
ورأى أن إيران "لا تعرف كيف يمكنها التدخل حال تطورت الحرب، وأنها في الغالب لن تتدخل بشكل مباشر إلا إذا اتسعت دائرة الحرب وشاركت القوات الأمريكية فيها"، مشيرًا إلى أن طهران "ستعمل وقتئذ في الغالب عبر أذرعها في غزة ولبنان وربما الميليشيات الموالية لها في سوريا والعراق".
إيران والمخاطرة بالثروات
وذهب إلى أنه "طالما بقيت لحماس قدرات ما على إدارة صراع ضد إسرائيل فلا سبب لدى الإيرانيين للمخاطرة بثرواتها الإستراتيجية الأخرى، وبالتحديد حزب الله".
وحول خيارات إيران، قال الخبير إن الخيار الأول السيئ لإيران هو "عدم التدخل عبر حزب الله، وهنا ستظهر بموقف ضعيف، وسوف تحدث تصدعات في مفهوم وحدة المقاومة".
وسيكون على طهران اتخاذ قرارات حاسمة بشأن إذا ما كانت مستعدة للزج بذراعها الإستراتيجية في المنطقة، أي ميليشيا حزب الله، التي تطل على حدود إسرائيل الشمالية، إلى الحرب الدائرة حاليًّا، في وقت قد يكون فيه الثمن باهظًا للغاية، ربما يأتي بآثاره السلبية على الميليشيا، التي تدخرها كورقة إستراتيجية مستقبلية، حال تعرضت منشآتها النووية لهجمات كاسحة في المستقبل.
وتباشر الدبلوماسية الإيرانية حاليًّا جهودًا مكثفة للغاية على الصعيد الإقليمي، وبدأت الانخراط بشكل أكبر في سير الأحداث مقارنة بالأيام الأولى للحرب، ودعت إلى طرد سفراء إسرائيل وإلى فرض حظر نفطي عليها، كورقة ضغط على واشنطن، التي تقول بدورها إنها مستعدة "في ظروف متطرفة مثل فتح جبهة جديدة على إسرائيل"، والدفع بقواتها إلى الحرب.