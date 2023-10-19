ما الأسباب التي قد تدفع إيران للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية في غزة؟  

وقال البروفيسور الإسرائيلي راز سيمت، خبير الشأن الإيراني في معهد بحوث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، "إنه وعلى الرغم من التلميحات الإيرانية والمخاوف التي أعربت عنها مصادر إسرائيلية عديدة، إلا أن إيران حاليًّا أمام مأزق بشأن مشاركة حزب الله في الحرب من عدمه".

وأكد سميت في تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أنه في حال بدء العمليات البرية في غزة سيكون أمام إيران خياران، "الأول سيئ والثاني أكثر سوءًا".

الخبير الإسرائيلي أشار إلى مسألة تورط إيران في عملية "طوفان الأقصى"، وقدَّر أن حماس "لم تكن لتقدم على عمل من هذا النوع دون دعم إيران على مستويات عديدة سواء التدريب وفنون القتال أو الوسائل التكنولوجية".

التنظيم الأكثر امتثالًا

وأوضح أنه بينما تركز حماس على الساحة الفلسطينية، لدى إيران اعتبارات أخرى أكثر اتساعًا، كما إن حزب الله هو التنظيم الأكثر امتثالًا لإيران مقارنة حتى بحماس، وبين: "حين قال وزير خارجية إيران أن الهدف الحالي هو إنهاء الحرب، أنا أصدقه".

وعلل ذلك بأن إيران "ستظهر كمنتصرة لو توقفت الحرب الآن، بعد أن تلقت إسرائيل ضربة كبيرة، أمَّا حماس كتنظيم فلم تتضرر تقريبًا، بينما لم يتعرض حزب الله لضربة، وهنا تستطيع طهران حفظ ثرواتها الإستراتيجية من دون دفع ثمن"، أي أن سيناريو توقف الحرب هو السيناريو الأمثل لإيران.