إسرائيل تهدد برد قوي على حزب الله بعد إطلاق صواريخ من لبنان

حمّل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ميليشيات حزب الله في لبنان مسؤولية السماح لفصائل فلسطينية استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ، مهددًا برد قوي على ذلك.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي إن إطلاق الصواريخ من لبنان تم بموافقة حزب الله، وسيتحمّل العواقب كافة.

جاء ذلك بعد إعلان "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية مسؤوليتها عن استهداف موقع "العباد" العسكري شمال إسرائيل بنحو 30 قذيفة صاروخية.

وشهدت الساعات الأخيرة إطلاق مناشدات من السلطات المحلية في بلدة حولا لإخراج المدنيين والصحفيين المحاصرين بفعل إطلاق النار.

وأشارت مصادر إلى أن القوات الإسرائيلية تطلق النار في محيط المكان الذي يوجد فيه الصحفيون والمدنيون لمنع مغادرتهم.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أن 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرون قرب موقع "العباد" الإسرائيلي في محيط بلدة "حولا".

وأكد المتحدث العسكري أنه لا دخول لمساعدات إلى غزة حتى الآن، وعند اتخاذ القرار من القيادة السياسية سيتم إعلانه.