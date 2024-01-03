تقرير: الاستخبارات التركية نفذت 4 عمليات نوعية ضد "الموساد" منذ 2021
كشف تقرير إخباري تركي، أن جهاز الاستخبارات التركية نفذ منذ عام 2021، أربع عمليات نوعية ضد أشخاص يقومون بأنشطة تجسس دولية لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "موساد".
ووفق وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية تركية، فإن عمليات جهاز الاستخبارات التركية ضد الأشخاص الذين يتجسسون لصالح الموساد ما زالت مستمرة.
وخلال عامي 2021 و2022، تعرض 97 شخصًا، منهم 58 أجنبيًّا و39 مواطنًا تركيًّا للمحاكمة بتهم التجسس لصالح الموساد، حيث تم اعتقال 51 منهم، وما زالت محاكمة الباقين مستمرة.
وأشار التقرير، إلى أن الاستخبارات التركية أحبطت في أبريل/ نيسان العام الماضي، شبكة مكونة من 16 شخصًا بقيادة سلجوق كوتشوك قايا، كانت تلتقي بانتظام مع عملاء إسرائيليين في الخارج وقامت بمهام كلفتها بها المخابرات الإسرائيلية.
كما تمكن جهاز الاستخبارات التركية من خلال مداهماته، من كشف أساليب عمل جهاز المخابرات الإسرائيلي. وذكرت المصادر الأمنية التركية أن المخابرات الإسرائيلية قامت بتجنيد أفراد لاستخدامهم في أعمال ضد الفلسطينيين وأسرهم في تركيا، حسب وكالة الأناضول.
ووفق المصدر ذاته، فإن المخابرات الإسرائيلية تنفذ عبر عملائها، مهام عملياتية مثل جمع المعلومات وتصوير المستهدفين، والتتبع، ووضع أجهزة تحديد المواقع على المركبات المستهدفة، والاعتداء، والسرقة، والحرق العمد، والتهديدات والابتزاز، فضلاً عن إنشاء/ إدارة المواقع الإلكترونية والصحف الإخبارية الإلكترونية للقيام بأنشطة تضليلية، مثل: تصميم ونشر أخبار كاذبة.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، أن المخابرات الإسرائيلية نفذت أيضًا أنشطة إلكترونية، مثل: إنشاء قاعدة بيانات للأجانب في تركيا عن طريق التوصل إلى كاميرات المراقبة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية أوقفت، صباح أمس الثلاثاء، 33 شخصًا للاشتباه في تنفيذهم أنشطة "تجسس دولية" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".
جاء ذلك وفقًا لِما نقلته قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، موضحة أن "التوقيفات جاءت بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهًا به".
وتابعت القناة بتقريرها: "كشفت التحقيقات أن جهاز الموساد كان يهدف إلى تنفيذ أنشطة، مثل: المراقبة، والتتبُّع، والاعتداء، والاختطاف، ضدّ مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية".
وأضافت: "لا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن 13 شخصًا آخرين مشتبه فيهم".