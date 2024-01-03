تقرير: الاستخبارات التركية نفذت 4 عمليات نوعية ضد "الموساد" منذ 2021

كشف تقرير إخباري تركي، أن جهاز الاستخبارات التركية نفذ منذ عام 2021، أربع عمليات نوعية ضد أشخاص يقومون بأنشطة تجسس دولية لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "موساد".

ووفق وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية تركية، فإن عمليات جهاز الاستخبارات التركية ضد الأشخاص الذين يتجسسون لصالح الموساد ما زالت مستمرة.

وخلال عامي 2021 و2022، تعرض 97 شخصًا، منهم 58 أجنبيًّا و39 مواطنًا تركيًّا للمحاكمة بتهم التجسس لصالح الموساد، حيث تم اعتقال 51 منهم، وما زالت محاكمة الباقين مستمرة.

وأشار التقرير، إلى أن الاستخبارات التركية أحبطت في أبريل/ نيسان العام الماضي، شبكة مكونة من 16 شخصًا بقيادة سلجوق كوتشوك قايا، كانت تلتقي بانتظام مع عملاء إسرائيليين في الخارج وقامت بمهام كلفتها بها المخابرات الإسرائيلية.