تركيا تعتقل 33 مشتبهًا فيه بالتجسس على مقيمين أجانب لصالح الموساد

ألقت السلطات التركية القبض على 33 مشتبهًا فيهم بضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، فيما يتواصل البحث عن 13 آخرين.

وقالت وكالة الأنباء التركية الأناضول، اليوم الثلاثاء، إن المشتبه فيهم مارسوا أنشطة "تجسس دولي" لصالح الموساد ضد أجانب يقيمون في تركيا لأسباب إنسانية.

وأشارت إلى أن التحقيق أظهر أن الموساد كان يسعى إلى "رصد ومطاردة المُستهدفين والاعتداء عليهم واختطافهم" في إطار عمليات "تجسس دولية".

وأفادت الأناضول بأن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة على 57 موقعًا في 8 مقاطعات بإسطنبول في إطار تحقيق أطلقه مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب النائب العام في إسطنبول.

وأوضحت أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة للقبض على 46 مشتبهًا فيه.