واشنطن وتل أبيب.. خلاف أم تضارب مصالح انتخابية؟

يحمل الاختلاف في وجهات النظر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مخارج الحرب في غزة، قراءات تتراوح بين اعتبارها خلافاً صريحاً وبين من يرى أنها مصالح متضاربة لكل طرف في علاقة بمستقبلهما السياسي.

لكن الثابت أنّ هذا الخلاف أو التضارب لا ينتقص شيئاً من الموقف الأمريكي التاريخي تجاه إسرائيل، رغم "الصفعة التحذيرية" من إدارة بايدن.

فقرار مجلس الأمن الأخير حول الحرب على غزة لا يقدم ولا يؤخر ولم يحدث أي فارق على الأرض وهو غير ملزم لإسرائيل ولا توجد أدوات لتنفيذه خصوصا أنه خارج نطاق الفصل السابع. لكن الموقف الأمريكي الذي لم يصوت مع القرار ولم يستخدم حق "الفيتو" يعبّر عن حقيقة المناكفات بين نتنياهو وبايدن وأنها بمثابة صفعة تحذيرية لنتنياهو وإن لم تغير من الواقع شيئا.

خلاف في التفاصيل

كما أن الاختلاف بين الرجلين ليس على اجتياح رفح أو عدمه بل هو على كيفية التنفيذ، فالأمريكان يريدونها عملية محدودة سريعة مركزة على أهداف معينة، وإسرائيل تريدها شاملة طويلة المدة لتكون بوابة إعلان النصر على "حماس".

تاريخيا يبدو جليا أن مراهنة أي من الأطراف في المنطقة سواء "حماس" أو إيران أو أي طرف آخر على الخلافات أو الاختلافات بين واشنطن وتل أبيب بالضرورة هو رهان خاسر، فالواقعية السياسية ولغة المصالح الإستراتيجية العليا هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين بعيدا عن الثقافة السياسية في الشرق الأوسط التي تغلفها العواطف والتحليلات البعيدة عن الواقع في أغلب الأحيان.

ونستدل على هذه الحقيقة والواقع السياسي من خلال تاريخ العلاقات بين البلدين التي امتدت طوال سبعة عقود منذ إنشاء دولة إسرائيل حيث كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل كدولة مستقلة في عام 1948. وساندت ودعمت أمريكا إسرائيل في جميع الظروف والحروب منذ العدوان الثلاثي عام 1956 وحرب 1967 وحرب 1973 مرورا بحروبها في غزة وآخرها الحرب الحالية على قطاع غزة.