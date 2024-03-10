نتنياهو: بايدن مخطئ وسياستي تحظى بتأييد غالبية الإسرائيليين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "مخطئ" في اعتقاده أن سياسته لا تحظى بتأييد الإسرائيليين، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتعليقا على قول بايدن إن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها"، قال رئيس وزراء إسرائيل: "لا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده الرئيس، ولكن إذا كان يعني بذلك أنني أتبع سياسات خاصة ضد رغبة غالبية الإسرائيليين، وأن هذا يضر بمصالح إسرائيل، فهو مخطئ في كلتا الحالتين".

وأضاف: "هذه ليست سياستي الخاصة فقط، بل إنها سياسات تدعمها الغالبية الساحقة من الإسرائيليين، وهم يؤيدون الإجراء الذي نتخذه لتدمير ما تبقى من عناصر حركة حماس، ويقولون إنه بمجرد أن ندمر حماس، فإن آخر شيء يجب أن نفعله هو أن تتولى مسؤولية غزة، السلطة الفلسطينية التي تعلم أطفالها عن الإرهاب وتمول الإرهاب.

وأوضح: "الإسرائيليون يؤيدون موقفي القائل إن علينا أن نرفض بشكل قاطع أن تُفرض علينا دولة فلسطينية".

جاء ذلك بعد أن قال بايدن السبت في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي"، "إنّ من حقّ نتنياهو الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس، لكن يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتّخذة"، مضيفا: "في رأيي هذا يضرّ إسرائيل أكثر ممّا ينفعها".