"الخطوط الحمراء" حول غزة تشعل سجالا متصاعدا بين بايدن و نتنياهو

لم تكد ساعات تمضي على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الاجتياح الإسرائيلي لرفح سيكون "خطاً أحمر"، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتأكيد على أن خطط اجتياح المدينة ماضية نحو التحقق، وأن هناك خطوطاً حمراء إسرائيلية أيضاً.

نتنياهو أعاد وضع الخطوط الحمراء بالنسبة لحكومته، حين قال إن "الخط الأحمر هو عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر"، وأن الحرب مستمرة لشهرين على الأقل.

موقف قُرأ على أنه تحد لبايدن الذي وصف نتنياهو بأنه "يضر بإسرائيل أكثر مما ينفعها"، وقال إنه "من المستحيل أن يُقتل 30 ألف فلسطيني آخر".

حرب أخرى بدل الهدنة

مواقف الرجلين تبدو انتقاداً متبادلاً في زمن يواجه فيه كل منهما تحديات داخلية، أكثر من كونه انتقاداً لسياسة بلديهما بخصوص غزة، فالولايات المتحدة تعيش مناخ الانتخابات التي تجير كل المواقف خدمة للدعاية فيها، كذلك يواجه نتنياهو انتقادات داخلياً وخارجياً، إلى حد أن ثمة من يرى في إطالة أمد حرب غزة دفاعاً استباقياً منه لتجنب الإبعاد عن رئاسة الحكومة، ولو باللجوء إلى المحاكمة.