أظهرت بيانات بسبب هجمات الحوثيين.. المزيد من ناقلات النفط تتجنب طريق البحر الأحمر على الأقل تنقلان النفط أو المنتجات النفطية بين ساحل الخليج الأمريكي والهند غيرتا مسارهما من البحر الأحمر، الجمعة، في الوقت الذي يستعد فيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للمساعدة في حماية السفن من هجمات الحوثيين في اليمن.

وهاجم الحوثيون المدعومين من إيران، والذين يقولون إنهم يدعمون الفلسطينيين الذين تحاصرهم إسرائيل في قطاع غزة، السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أجبر شركات الشحن على تغيير مسارها واتخاذ مسارات أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من شركة "إل.إس.إي.جي" لبيانات تتبع السفن فإن الناقلة "إيجورجيس"، التي تستأجرتها شركة "بي.بي" البريطانية لنقل زيت الغاز الفراغي من "جامناجار" الهندية إلى تكساس، الجمعة، كانت تبحر على طول الساحل الشرقي لأفريقيا نحو رأس الرجاء الصالح.