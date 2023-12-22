البيت الأبيض: إدارة بايدن تراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب

قالت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، لايل برينارد، اليوم الجمعة، إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي جو بايدن يراقب عن كثب الوضع في البحر الأحمر، حيث تهاجم ميليشيات الحوثيين سفنًا تجارية.

وأضافت أن الفريق لا يتوقع رغم ذلك أن يؤثر تحويل مسار السفن من قناة السويس على توافر المنتجات المخصصة للتسوق في أثناء العطلات.

وقالت برينارد للصحفيين إن الاقتصاد الأمريكي أثبت صموده مع انخفاض التضخم بشكل أسرع حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلًا، وإن النمو ظل قويًا.

وأكدت أن الإدارة الأمريكية ستظل في حالة تأهب لمخاطر تتضمن مسائل جيوسياسية، مثل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، وإمكانية تعطل أسواق الحبوب، والمستجدات في البحر الأحمر.