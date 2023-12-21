بدائل للبحر الأحمر.. خبراء يكشفون التفاصيل

يسعى المصدرون بجد لإيجاد سبل لتوصيل السلع الاستهلاكية الرئيسة للمشترين بما في ذلك عن طريق الجو؛ إذ تسببت سلسلة من الهجمات في البحر الأحمر بتفاقم مشاكل سلاسل توريد الشحن البحري في أماكن أخرى.

وكثفت ميليشيا الحوثي هجماتها على السفن في البحر الأحمر منذ الـ19 من نوفمبرلإظهار الدعم لحركة حماس مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وعطلت الهجمات طريقًا تجاريًّا رئيسًا يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس، ودفعت تكاليف شحن الحاويات إلى الارتفاع بشكل حاد، وتسعى الشركات إلى نقل بضائعها عبر طرق بديلة أطول في كثير من الأحيان.

وقال جان كلاين لاستويس، الرئيس التنفيذي للعمليات للشحن الجوي لدى شركة الشحن الألمانية الرائدة هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس، إن الشركات تحاول الآن التحول إلى ما يسمى بالنقل متعدد الوسائط للحفاظ على سلاسل التوريد العالمية، والتي تتضمن طريقًا بحريًّا وجويًّا مشتركًا.

وأضاف أن ذلك يعني نقل البضائع أوَّلًا بحرًا إلى ميناء في دبي، ومن هناك يتم نقلها عن طريق الشحن الجوي.

وقال كلاين لاستويس لرويترز "هذا الطريق البديل يسمح للعملاء بتجنب منطقة الخطر في البحر الأحمر والرحلة الطويلة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا".

وأضاف أن العديد من تجار التجزئة، وخاصة في صناعة الأزياء، قد غيروا في السابق خططهم الخاصة بالاستيراد، وتحولوا إلى الشحن البحري باعتباره وسيلة النقل السائدة.

وتابع أن هيلمان شهدت زيادة في الطلب على الطريق الجوي والبحري المشترك للسلع الاستهلاكية، مثل: الملابس وكذلك الإلكترونيات والمواد التقنية.

وأردف قائلًا "نظرًا للوضع الحالي، فمن المحتمل أن يكون العديد من الشحنات عالِقًا في حاويات في البحر الأحمر أو تأخر بسبب عمليات التحويل حول رأس الرجاء الصالح. ومن المرجح أن يؤثر هذا التأخير على عمليات البيع بالتجزئة في أوروبا والأمريكتين؛ لأن الأمر حدث فجأة".