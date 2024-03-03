تراجع كبير في مقاعد النساء بالبرلمان الإيراني

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في إيران عن تراجع ملحوظ في المقاعد التي حصلت عليها النساء، مقارنة بالانتخابات التي جرت في فبراير 2020.

وبحسب نتائج انتخابات الجمعة الماضية؛ فقد كانت حصة النساء في مقاعد البرلمان الإيراني الجديد خمسة مقاعد، فيما كانت في الدورة السابقة 16 مقعدًا.

رغم ذلك، تمكنت بعض المحافظات، للمرة الأولى، من انتخاب امرأة لها في البرلمان، منذ بدء الثورة الإيرانية عام 1979.