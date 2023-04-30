البرلمان الإيراني يصوت لصالح إقالة وزير الصناعة

صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، لصالح إقالة وزير الصناعة ليصبح بذلك أول عضو بحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المتشددة يقال من منصبه منذ انتخاب رئيسي في 2020، وذلك وسط استياء متزايد بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد.