مع إغلاق سفارتها بطهران.. رئيس البرلمان الإيراني لأذربيجان: لا تتخذوا قرارا عاطفيا

وقال قاليباف خلال الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الاتحاد بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر: "نأسف بشدة للحادث الذي وقع في السفارة الأذربيجانية في طهران ونتابعه بدقة شاملة".

وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن "المسؤولين الأذربيجانيين على دراية كاملة بتفاصيل هذه المتابعة والتفاعل الثنائي الوثيق مستمر في هذا المجال".

ورفض رئيس البرلمان الإيراني أن تكون حادثة الهجوم على سفارة أذربيجان عملا إرهابيا، قائلا "لم نعثر على أي بوادر إرهاب".

وتابع قاليباف: "أشعر بضرورة التأكيد على أن القرارات العاطفية بشأن العلاقات بين البلدين هي رغبات الأعداء المشتركين المعادين للعالم الإسلامي، وخاصة النظام الصهيوني، ويجب على المرء أن يكون حريصًا ودقيقًا بشأن أي قرار يمكن أن يكون له عواقب طويلة المدى".