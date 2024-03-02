للمرة الأولى.. سُنّيان يفوزان بانتخابات "خبراء القيادة" الإيراني

وخلال الدورات الخمس الماضية كان هناك ممثل واحد من الطائفة السُّنية في مجلس خبراء القيادة إلى جانب شخصية من الطائفة الشيعية عن المحافظة.

وفي الدورة الماضية كان الشيخ علي أحمد سلامي العضو الوحيد عن محافظة سيستان وبلوشستان في "خبراء القيادة" من الطائفة السُّنية، إلى جانب "عباس علي سليماني" من الطائفة الشيعية من بين 88 عضوًا.

وجرى اغتيال عباس علي سليماني إثر هجوم مسلح، العام الماضي، في مدينة بابلسر شمال إيران.

وفي انتخابات "خبراء القيادة" التي أُجريت، أمس، تنافس 3 مرشحين مع بعضهم بعضًا على مقعدين في محافظة سيستان وبلوشستان.

وتم تسجيل 7 مرشحين لانتخابات "خبراء القيادة" في محافظة سيستان وبلوشستان، لكن مجلس صيانة الدستور وافق على أهلية 3 مرشحين، هم: (مولوي نذير أحمد سلامي، ومولوي عبد الرحمن عارفي، وأحمد أحمدي تبار (شيعي)".

ومجلس خبراء القيادة مؤلف من 88 عضوًا من رجال الدين الذين حصلوا على مرتبة الاجتهاد، ومهامه هي اختيار المرشد، ومراقبة أدائه، وعزله في حال فقد الشروط التي وضعها الدستور الإيراني.