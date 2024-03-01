انتخابات إيران.. محاولات لتعطيل مراكز اقتراع وشراء أصوات
أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عدد من الأشخاص بتهم محاولة تعطيل مراكز الاقتراع لاختيار ممثلي البرلمان ومجلس خبراء القيادة، وشراء أصوات الناخبين.
وقال المدعي العام لمدينة رضوانشهر في محافظة جيلان شمال إيران، هادي نيروماند، إنه "تم اعتقال 6 أشخاص في هذه المدينة بتهمة تعطيل نظام مراكز الاقتراع".
وأضاف نيروماند أن "أحد هؤلاء الأشخاص هو مسؤول في بلدية قرية بانينج باريه، وبعض قادة المرشحين للانتخابات في هذه المدينة"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية.
وتابع المسؤول: "فقد أعاق هؤلاء الأشخاص العملية الانتخابية حول مراكز الاقتراع في مدينة رضوانشهر، وعلى الرغم من التحذيرات العديدة، فقد واصلوا أنشطتهم، وفي النهاية كان لا بد من اعتقالهم".
وفي سياق متصل، أعلنت العلاقات العامة لمدعي منطقة باكدشت في العاصمة طهران القبض على شخص مكلف في مقر أحد المرشحين البرلمانيين وبحوزته مبلغ كبير من المال، كان يخطط لشراء وبيع الأصوات يوم الانتخابات.
من جانبه، أعلن المدعي العام لمدينة مرودشت التابعة لمحافظة فارس جنوب البلاد، إسماعيل سياوش بور، عن تحديد هوية واعتقال شبكة بيع وشراء الأصوات لمرشح انتخابي.
وقال سياوش بور لوكالة أنباء "تسنيم": "بحسب التقارير والوثائق الواردة، فإن بعض أنصار مرشحي انتخابات البرلمان تم اعتقالهم وهم يقومون بشراء أصوات الناخبين، وتم اعتقال شخص واحد وبحوزته مبلغ قدره 200 مليون تومان (4 آلاف دولار)".
وفي مدينة شميرانات شمال طهران، ذكرت قوات الشرطة أن ثلاثة من عناصر "الباسيج" تعرضوا لهجوم بالأسلحة الباردة وهم في طريقهم إلى مركز الاقتراع شمالي طهران.
وذكر موقع" ركنا" الإخباري أن ثلاثة عناصر من الباسيج تعرضوا لهجوم من قبل "مجموعة مجهولة" بـ"السلاح البارد" أثناء توجههم إلى مركز اقتراع في منطقة دار آباد بطهران.
وبحسب هذا التقرير، فإن إصابة أحدهم خطيرة، وآخر في طريقه إلى "غرفة العمليات"، أما الثالث فيواجه خطر فقدان "عين واحدة".
من جانبه، أعلن المركز السيبراني التابع لمنظمة المعلومات لقيادة شرطة خراسان الرضوية أنه حجب 11 صفحة على موقع "إنستغرام"، وصفها بـ "المخالفة".
وقال المركز إن المسؤولين عن هذه الصفحات "يحاولون إزعاج الرأي العام، والدعاية ضد النظام ومقاطعة الانتخابات".