انتخابات إيران.. محاولات لتعطيل مراكز اقتراع وشراء أصوات

أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عدد من الأشخاص بتهم محاولة تعطيل مراكز الاقتراع لاختيار ممثلي البرلمان ومجلس خبراء القيادة، وشراء أصوات الناخبين.

وقال المدعي العام لمدينة رضوانشهر في محافظة جيلان شمال إيران، هادي نيروماند، إنه "تم اعتقال 6 أشخاص في هذه المدينة بتهمة تعطيل نظام مراكز الاقتراع".

وأضاف نيروماند أن "أحد هؤلاء الأشخاص هو مسؤول في بلدية قرية بانينج باريه، وبعض قادة المرشحين للانتخابات في هذه المدينة"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية.

وتابع المسؤول: "فقد أعاق هؤلاء الأشخاص العملية الانتخابية حول مراكز الاقتراع في مدينة رضوانشهر، وعلى الرغم من التحذيرات العديدة، فقد واصلوا أنشطتهم، وفي النهاية كان لا بد من اعتقالهم".