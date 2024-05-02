قال زعيم حركة أوكرانيا الأخرى والرئيس السابق لحزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا، فيكتور ميدفيدتشوك، إنّ الرئيس الأوكراني الحالي"فلاديمير زيلينسكي" لا يمكن أن يكون رئيسًا شرعيًّا بعد 21 مايو بموجب الدستور الأوكراني.

وأوضح ميدفيدتشوك، خلال لقاء أجرته معه وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه بموجب الدستور الأوكراني، لا يستطيع زيلينسكي أن يتولى منصب الرئيس بعد 21 مايو، متسائلًا ..هل سيلتزم بالقانون؟".

وأضاف الزعيم الأوكراني المعارض:" الغرب يدعم زيلينسكي؛ لأنه متطرف ساخر دمر بلاده من أجل طموحاته المرضية، والذي ألقى بالشعب الأوكراني في نيران الحرب، بحسب تعبيره.