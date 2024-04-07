زيلينسكي: سنخسر الحرب إن لم تساعدنا أمريكا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستخسر الحرب أمام روسيا، ما لم يقر الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات عسكرية لكييف.

ومنذ أشهر، يعطّل الجمهوريون في الكونغرس إقرار مساعدات عسكرية بعشرات مليارات الدولارات لكييف.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس الأوكراني قوله خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة "يونايتد 24" لجمع التبرعات: "يتوجّب القول للكونغرس بشكل محدد إنه في حال لم يساعد أوكرانيا، فإنها ستخسر الحرب".

وأكد أنه سيكون من "الصعب" على أوكرانيا "البقاء" من دون مساعدات، محذّرًا من أنه "إذا خسرت أوكرانيا الحرب، فستتعرض دول أخرى للهجوم".

قصف متبادل

وكانت كييف أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن قصفًا روسيًا على بلدة هوليايبولي في منطقة زابوريجيا الجنوبية أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقال حاكم المنطقة، إيفان فيدوروف، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "رجلين وامرأة قُتلوا تحت أنقاض منزلهم الذي أصيب بقذيفة روسية".

وأفاد مسؤولون بأن امرأة قُتلت أيضًا في مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف، التي شهدت هجمات متزايدة في الأشهر الأخيرة.

وقالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية إن "امرأة قُتلت تحت أنقاض شقة في الطابق الرابع لمبنى مرتفع"، لافتة إلى أن المبنى سكني.

وذكرت السلطات في مدينة خاركيف أن روسيا شنّت هجومًا آخر، اليوم الأحد، أسفر عن إصابة 5 مدنيين بجروح، غداة هجوم دامٍ على المدينة، وفق "فرانس برس".