"واشنطن بوست": خيارات زيلينسكي "من سيء إلى أسوأ"
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن خيارات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تسير من سيء إلى الأسوأ، وذلك في ضوء عدم وجود مخرج للحرب الأوكرانية القائمة، وتكثيف روسيا غاراتها الجوية وتقدّمها مرة أخرى في ساحة المعركة.
وأوضح الصحيفة في تقرير أن زيلينسكي "عالق" هذه الأيام، مستشهدًا بما جاء على لسانه أخيرًا، عندما قال إن "أوكرانيا لن تقبل بأقل من عودة جميع أراضيها"؛ وهو ما أعتبرته أمراً صعب المنال وغير محتمل بسبب تغير مجرى الحرب لصالح روسيا كثيرًا، وأن مساحة الأراضي التي يتحدث عنها تزيد عن 20% من مساحة أوكرانيا.
وأشارت إلى أن التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب سيُمثل تحديًا سياسيًا قد لا يستطيع زيلينسكي مواجهته، بسبب الضغوط الشعبية الرافضة للتنازل عن أي أراضي أوكرانية.
وأضافت الصحيفة أنه و"على الرغم من أن الوضع الراهن فظيع بفعل وصول القتال الآن إلى طريق مسدود، وموت الأوكرانيين بأعداد كبيرة في ساحة المعركة يوميًا، إلا أن الأوكرانيين يقولون إن وقف إطلاق النار لا يمكن أن ينجح، لأنه لن يؤدي إلا إلى منح الروس الوقت لتجديد قواتهم".
ونوهت إلى أن أوكرانيا تعتمد على شركائها الغربيين للحصول على الأسلحة، لكن حزمة أمنية بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة متوقفة في الكونغرس منذ 6 أشهر.
وأكدت أنه في الوقت نفسه، تكافح الحكومة الأوكرانية لمعالجة النقص في عدد أفرادها، حيث أدت التدابير الرامية إلى تعبئة المزيد من الجنود إلى تقسيم المجتمع الأوكراني.
وأضافت "رغم أن الرئيس زيلينسكي لا يزال يحظى بتأييد واسع بعد مرور عامين على الحرب، إلا أن إطالة أمد الحرب إلى سنوات، وربما حتى عقود، وما يرافقها من ضغوطات اقتصادية وعسكرية ونقص في العتاد والموارد يفعل الدعم الغربي غير الثابت، سيؤدي لا محالة إلى تراجع شعبيته ونسبة تأييد الشعب الأوكراني له وخصوصًا مع احتمال دفع روسيا بعدم شرعية ولايته نتيجة التأخير المتواصل لاستحقاق الانتخابات الرئاسية".
ولفت التقرير إلى أنه في ضوء ظروف المعركة الحالية، فإنه يتوجب على أوكرانيا وحلفائها الغربيين، حتى لو كانوا يرغبون بالسلام، الاستعداد لعام قتالي جديد، وتوفير دعم كبير خارجي ومحلي يُمكن الجيش الأوكراني من تحقيق مكاسب، ولو بسيطة، في ساحة المعركة تُحسن من موقف زيلينسكي التفاوضي.
وخلُص التقرير إلى أن زيلينسكي في موقف لا يُحسد عليه وإن جميع الأوكرانيين يسعون إلى تحقيق حلول أو حتى مكاسب سريعة؛ لكن الجميع يُدرك بأنه من غير الممكن الآن.