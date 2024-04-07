"واشنطن بوست": خيارات زيلينسكي "من سيء إلى أسوأ"

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن خيارات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تسير من سيء إلى الأسوأ، وذلك في ضوء عدم وجود مخرج للحرب الأوكرانية القائمة، وتكثيف روسيا غاراتها الجوية وتقدّمها مرة أخرى في ساحة المعركة.

وأوضح الصحيفة في تقرير أن زيلينسكي "عالق" هذه الأيام، مستشهدًا بما جاء على لسانه أخيرًا، عندما قال إن "أوكرانيا لن تقبل بأقل من عودة جميع أراضيها"؛ وهو ما أعتبرته أمراً صعب المنال وغير محتمل بسبب تغير مجرى الحرب لصالح روسيا كثيرًا، وأن مساحة الأراضي التي يتحدث عنها تزيد عن 20% من مساحة أوكرانيا.

وأشارت إلى أن التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب سيُمثل تحديًا سياسيًا قد لا يستطيع زيلينسكي مواجهته، بسبب الضغوط الشعبية الرافضة للتنازل عن أي أراضي أوكرانية.