6 تحديات تواجه المجتمع الإيراني في عامه الجديد

وأضاف: "من ناحية أخرى، في رأيي، من المجالات التي تواجه المشاكل هي التحديات الكبيرة في توريد المعدات الجراحية والأدوية في العام الجديد".

أما عن شعار العام الجديد الذي أطلقه المرشد خامنئي، فقال: "نأمل دائمًا وشعارنا ليس سوى الأمل، لكن يجب أن لا نقلل من الأزمات في البلاد"، منوهًا إلى أن واحدة من المشاكل التي تواجه الصحة في البلاد هي هجرة الأطباء إلى الخارج، "كما أن كليات الطب والمستشفيات التعليمية ستواجه مشاكل من حيث المساحة التعليمية".

أزمة المياه

وترى "ظفر نجاد"، الباحثة في مجال المياه، أن إحدى أهم القضايا التي ستستمر في إحداث الأزمة خلال العام الإيراني الجديد هي "نقص المياه".

وأشارت، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى سلسلة من العوامل التي تلعب دورًا فعالًا في خلق أزمة المياه في إيران، مؤكدة أن "السبب الأول لأزمة المياه هو تجاوز استخدام الموارد المائية".

وأوضحت أن "الاستهلاك المرتفع للمياه في البلاد يشير إلى أن مؤسسات صنع السياسات ليست لديها الإمكانية والقدرة على التعامل مع هذه الأزمة"، منوهة إلى أن "الضعف الهيكلي سيؤدي بلا شك إلى أزمة مياه، وفي الأساس، في قوانيننا، قضية البيئة والموارد الطبيعية ليست أولوية ويمكن التضحية بها من أجل أولويات أخرى".

الطلاق والهجرة

وتوقع عالم الاجتماع "سعيد معيد فر" للوضع الاجتماعي في العام الجديد، وقال، لـ"إرم نيوز"، "إذا أردنا الحكم بناءً على البيانات، فيجب علينا بالتأكيد فحص مكونات هذا العام والتعليق عليها، ويشعر الناس بالانفصال عن بعض المسؤولين الحكوميين، وإذا استمر هذا الانفصال وانعدام الثقة، فستظل المشاكل والإخفاقات قائمة، وهذا ما يجعل البعض يرغب في مغادرة إيران؛ لأنهم لا يرون مستقبلاً واضحًا لأنفسهم".

وأضاف: "من ناحية أخرى، أجريت محادثات مع خبراء اقتصاديين أبلغوا عن هروب رؤوس الأموال الكبيرة، ولم يعد مديرو الأعمال والشركات الاقتصادية قادرين على الاستمرار بالطريقة نفسها، وسيزداد هروب رؤوس الأموال الذي يؤدي إلى الضغط الاقتصادي على الأسر، ويزيد من حالات الطلاق والعنف المنزلي، وجرائم القتل، داخل الأسرة".

كما استند باحث الاجتماع إلى إحصائيات عن انخفاض نسبة الزواج في إيران، قائلًا: "يظهر تحليل بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن إحصاءات الزواج عام 2022 مقارنة بعام 2015 انخفضت أكثر من 25%، وارتفعت إحصاءات الطلاق أكثر من 12%".

وأضاف: "في عام 2022 تم تسجيل أكثر من 524 ألف حالة زواج، وأكثر من 204 آلاف حالة طلاق رسميًا، فيما هناك حالات طلاق لم تُسجل بشكل رسمي".

أزمة العمال

أعلن المجلس الأعلى للعمال في إيران زيادة الحد الأدنى لأجور العمال للعام الجديد بنسبة تزيد على 40%، فيما وافقت الحكومة على نسبة 35% فقط.

وقال محسن باقري، عضو المجلس لـ"إرم نيوز"، "حتى آخر اجتماع عقد بين ممثلين عن الحكومة والمجلس الأعلى للعمال، يوم الاثنين، (آخر يوم دوام في البلاد) لم نتوصل إلى نتيجة بشأن زيادة أجور العمال".

وأضاف باقري: "إذا لم يتم اعتبار الحد الأدنى لأجور العمال "15 مليون تومان" (340 دولارًا)، فإن المجموعة العمالية ستنظم احتجاجات بعد انتهاء عطلة عيد النوروز.