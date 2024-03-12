أزمة الدولار تتصاعد في إيران وسط عجز حكومي

تتصاعد أزمة توفير الدولار في إيران، وذلك مع قرب حلول العام الجديد وبدء عطلة "عيد النوروز" وعزم عدد من الإيرانيين السفر إلى الخارج لقضاء عطلة تمتد إلى أسبوعين.

وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله خلال اليومين الماضيين، حشدًا كبيرًا من الإيرانيين وهم يتواجدون في مطار طهران الدولي بغرض استلام كمية من الدولار بسعر حكومي بهدف السفر إلى الخارج؛ وهو ما أثار موجة انتقادات على طريقة تعامل الحكومة مع هذه القضية.

وعرضت مراكز الصيرفة في سوق طهران الحرة سعر الدولار الواحد بقيمة 60 ألف تومان، فيما بلغ سعر اليورو 66 ألف تومان، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني ما قيمته 77 ألف تومان إيراني.

وتؤكد التقارير والمؤشرات الاقتصادية، أن العملة الإيرانية خسرت خلال أقل من 3 أشهر مضت، نحو 20% من قيمتها، في ظل صمت المسؤولين.

ومع قرب حلول العام الإيراني الجديد، تثار أسئلة حول كيف يمكن أن يكون مستقبل العملة الإيرانية؟ وهل تكون الحكومة قادرة على ضبط الانهيار المتواصل للعملة؟ وما هي الخطط التي ستعتمدها لوقف هذا التدهور الاقتصادي؟.