تقرير: تهور الحوثي والحرس الثوري يرفع سعر صرف الدولار في إيران

ووصل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، إلى 530 ألف ريال إيراني، فيما كان سعره قبل هذه الأحداث بحدود 490 ألف ريال لكل دولار.

واعترف وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، الثلاثاء، أن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على الحوثيين رفع سعر الدولار لدى محال الصرافة في إيران.

الهجوم على الحوثيين رفع سعر الدولار

وقال خاندوزي، في تصريح صحفي، إن سبب التقلبات الأخيرة في سعر الدولار بالأسواق الإيرانية هو التطورات العسكرية في المنطقة، خاصة الهجوم على اليمن".

وأضاف: "نأمل مع انحسار هذا الموضوع أن نشهد عودة استقرار الأسعار في سوق العملات، وفي الوقت نفسه، كان إغلاق الشحن الصيني بمناسبة رأس السنة الصينية عاملاً أيضاً في ارتفاع سعر الدولار في إيران".

هجمات الحرس الثوري تؤثر سلبا على سعر صرف الدولار

وبرر الحرس الثوري عملياته بأنها استهدفت مقار تجسسية لصالح الموساد الإسرائيلي، ومقار أخرى لجماعات وصفها بالإرهابية، ومناهضة لإيران، إذ أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى تعاملات الصرف.

وفي هذا الصدد، قال علي صادقين، الخبير والمحلل الاقتصادي الإيراني، لـ "إرم نيوز"، "إن هجمات الحرس الثوري زادت سعر الدولار قليلاً في الأسواق الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، لكن التوترات في البحر الأحمر هي الأكثر خطورة على الدولار في إيران إذا استمرت".