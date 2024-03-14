إيران تصنع هواتف مزيفة باستخدام علامة "نوكيا"

حقوق المستهلك

وقال "محمد جعفر نعناكار"، خبير في القانون السيبراني والأستاذ في جامعة طهران، لـ"إرم نيوز"، إن جوانب هذه القضية هي حقوق المستهلكين الذين اشتروا هذا المنتج باسم هاتف نوكيا وبسعره، لكنهم في الواقع يستخدمون منتجًا مزيفًا مصنوعًا في إيران".

وأكد نعناكار أن هذا العمل يعد انتهاكاً من قبل منظمة حماية حقوق المستهلكين والمنتجين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الإيرانية.

وأوضح: "على منظمة حماية حقوق المنتجين والمستهلكين التدخل، وإيقاف توزيع هذا المنتج.. لا يمكن لعامة الناس التحقق مما إذا كانت هذه الشركة لديها عقد رسمي مع نوكيا أم لا، أو أنها مرخصة أم لا، أو لديها امتياز أم لا".

وعد نعناكار هذا الإغفال جريمة بالنسبة لكل من وزارة الصناعة ومنظمة حماية حقوق المنتجين والمستهلكين"، قائلًا: "يجب ألا تسمح هاتان المؤسستان بإنتاج منتج منخفض الجودة واستخدام اسم علامة تجارية مشهورة له. علاوة على ذلك، فقد دفع الناس أموالاً مقابل هذه الهواتف، لكنهم لا يستطيعون استخدام الجودة المطلوبة والمتوقعة".

وعند سؤاله عما إذا كانت العقوبات تسمح بإنتاج هذه الهواتف، أجاب: "هذا العمل يخالف اتفاقية باريس بشأن الملكية الفكرية".

ووفقا للخبير في القانون السيبراني، فيما يتعلق بهذه المسألة، باستثناء نوكيا نفسها، "يمكن للقطاع الخاص في البلاد، أو نقابة التقنيين الذين يعملون أيضا في مجال الأجهزة، أو النقابات المتعلقة بالهواتف المحمولة، تقديم شكوى إلى القضاء؛ بسبب سوء استخدام اسم العلامة التجارية. وفي هذه الحالة، ستكون شكواهم قابلة للمحاكمة".

"بغض النظر عن الجانب القانوني، فإن إساءة استخدام اسم علامة تجارية أخرى تعد مخالفة للأخلاقيات المهنية في مجال الأعمال، سواء لشركة مثل نوكيا، أو أية علامة تجارية بارزة أخرى".

سوق الهواتف خارج السيطرة

ويعتقد علي رضا أسدي، خبير آخر في سوق الهاتف المحمول، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن سوق الهواتف خارج سيطرة الجهات المعنية؛ بسبب عدم تخصيص العملات الأجنبية لاستيراد الهواتف من الخارج.

وذكر أسدي: "من الناحية العملية في إيران، بسبب الافتقار إلى البنية التحتية اللازمة، ليس من الممكن إنتاج الهواتف المحمولة"، لافتاً إلى أن "تركيز السلطات على إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، وزيادة القيود على تخصيص العملة، أديا إلى فرض ضغوط على السوق".