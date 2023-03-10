وصفتها بـ"محاولة انقلاب".. روسيا تتهم الغرب بتأجيج التظاهرات في جورجيا

أعلن الكرملين اليوم الجمعة، أنّ يد الغرب "المعادية لروسيا" تقف وراء الاحتجاجات في جورجيا هذا الأسبوع، بينما وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الأحداث بأنها "محاولة انقلاب".

وشبّه وزير الخارجية سيرغي لافروف التظاهرات التي شهدتها جورجيا بالثورة الأوكرانية في العام 2014، التي تعتبرها موسكو محاولة انقلاب دبّرها الغرب.

وقال لافروف للتلفزيون الروسي "يشبه ذلك كثيرا (تظاهرات) ساحة ميدان في كييف". وبالتالي، اعتبر أنّ مشروع القانون الجورجي بشأن "العملاء الأجانب"، المستوحى من قانون روسي قمعي وتسبّب بموجة احتجاجات، لم يكن "سوى ذريعة لإطلاق محاولة لتغيير النظام بالقوة".