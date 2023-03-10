برلمان جورجيا يرد مشروع قانون "العملاء الأجانب" بعد احتجاجات واسعة
رد البرلمان الجورجي، اليوم الجمعة، مشروع القانون المثير للجدل حول تصنيف المنظمات غير الحكومية، بعد احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد.
وصوّت نائب واحد لصالح مشروع القانون المسمى "العملاء الأجانب"، بينما عارضه 35 نائبًا.
ويلزم القانون أي منظمة تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن "الوكلاء الأجانب" وإلا ستواجه غرامات باهظة.
وأثار القانون موجة احتجاجات عارمة في البلاد، واندلعت صدامات خلال اليومين الماضيين بين قوات الأمن ومعارضي القانون الذين قالوا إنه تحوّل استبدادي.
وقال حزب الحلم الجورجي الحاكم إن مشروع القانون يمضي على غرار تشريع أمريكي يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن الماضي.
أما المعارضون، ومن بينهم الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، رأوا أنه يذكرهم بقانون روسي استخدمه الكرملين على نطاق واسع لقمع المنشقين، ومن شأنه الإضرار بفرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.