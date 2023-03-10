برلمان جورجيا يرد مشروع قانون "العملاء الأجانب" بعد احتجاجات واسعة

رد البرلمان الجورجي، اليوم الجمعة، مشروع القانون المثير للجدل حول تصنيف المنظمات غير الحكومية، بعد احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد.

وصوّت نائب واحد لصالح مشروع القانون المسمى "العملاء الأجانب"، بينما عارضه 35 نائبًا.

ويلزم القانون أي منظمة تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن "الوكلاء الأجانب" وإلا ستواجه غرامات باهظة.