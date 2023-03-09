جورجيا.. مظاهرات في العاصمة تبليس بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة
احتج الآلاف في العاصمة الجورجية تبليس اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي ونظموا مسيرات أمام البرلمان على قانون "الوكلاء الأجانب" الذي يقول منتقدوه إنه يشير إلى تحول استبدادي.
ومع حلول الليل، استخدمت الشرطة مدافع المياه وقنابل الصوت لإبعاد العشرات بعد اقتحامهم حاجزا حديديا أقيم على مقربة من البرلمان.
وأقر المشرعون أمس الثلاثاء، قراءة أولى لمشروع القانون الذي يلزم أي منظمة تتلقى أكثر من 20 % من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن "الوكلاء الأجانب" وإلا ستواجه غرامات باهظة.
ويقول حزب الحلم الجورجي الحاكم، إن مشروع القانون يمضي على غرار تشريع أمريكي يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن الماضي.
ويقول المعارضون، ومن بينهم الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، إنه يذكرهم بقانون روسي استخدمه الكرملين على نطاق واسع لقمع المنشقين ومن شأنه الإضرار بفرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي اشتباكات عنيفة مساء أمس الثلاثاء، ألقى المحتجون القنابل الحارقة على الشرطة ورشقوها بالحجارة، وردت الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه لفض الحشود.
وقالت وزارة الداخلية إنه جرى احتجاز 77 شخصا.
في غضون ذلك عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، عن أمله بأن يحقق آلاف المحتجين على مشروع قانون "العملاء الأجانب" في جورجيا "نجاحا ديموقراطيا" في تحرّكهم ضد تشريع يعتبره منتقدوه أشبه بالتشريع الروسي المستخدم لإسكات المنتقدين.
وقال زيلينسكي في مداخلته المسائية "ما من أوكراني لا يتمنى لجورجيا الصديقة النجاح. النجاح الديموقراطي، النجاح الأوروبي".
بدورها دعت الولايات المتحدة سلطات تبليسي اليوم الأربعاء إلى "احترام التظاهرات السلمية"، قائلة إنها "تقف مع شعب جورجيا" بعد نزول الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على قانون يهدد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "ندعو حكومة جورجيا إلى احترام حرية التجمع والاحتجاج السلمي"، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة "مع شعب جورجيا وتطلعاته". وعبر برايس عن "قلق" بلاده إزاء القانون.