جورجيا.. مظاهرات في العاصمة تبليس بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة

احتج الآلاف في العاصمة الجورجية تبليس اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي ونظموا مسيرات أمام البرلمان على قانون "الوكلاء الأجانب" الذي يقول منتقدوه إنه يشير إلى تحول استبدادي.

ومع حلول الليل، استخدمت الشرطة مدافع المياه وقنابل الصوت لإبعاد العشرات بعد اقتحامهم حاجزا حديديا أقيم على مقربة من البرلمان.

وأقر المشرعون أمس الثلاثاء، قراءة أولى لمشروع القانون الذي يلزم أي منظمة تتلقى أكثر من 20 % من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن "الوكلاء الأجانب" وإلا ستواجه غرامات باهظة.