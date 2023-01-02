مادورو: مستعدون "تماما" للتطبيع مع واشنطن

وقال مادورو خلال لقاء مع الصحفي الفرنسي إيغناسيو رامونيه وقناة "تيليسور"، بثته القناة الفنزويلية العامة، إن "فنزويلا مستعدة، ومستعدة تمامًا للتحرك باتجاه عملية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع إدارة الولايات المتحدة ومع من قد يتولون لاحقًا" الحكم في البلاد.

وكانت حكومة مادورو قطعت علاقتها بالولايات المتّحدة في 2019، العام الذي اعترفت فيه إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بخصمه خوان غوايدو رئيسًا موقّتًا لفنزويلا. وفي محاولة لإزاحة مادورو، فرضت واشنطن مجموعة عقوبات على كراكاس، بما فيها حظر استهدف النفط الفنزويلي.