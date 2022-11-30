مادورو يدعو إلى رفع كامل العقوبات المفروضة على النفط
دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إلى رفع كامل للعقوبات الأمريكية على قطاع النفط، بعد تخفيف طفيف للحظر المفروض على بلاده.
وقال خلال مؤتمر صحفي إن تحركات واشنطن لمنح تراخيص تسمح باستئناف بعض العمليات النفطية كانت خطوات في "الاتجاه الصحيح إلا أنها غير كافية لما تطالب به فنزويلا وهو رفع كامل" للعقوبات المفروضة على قطاعها النفطي.
وخففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على عمليات شركة "شيفرون" النفطية بعدما وقّعت حكومة مادورو، السبت، اتفاقًا جزئيًا على صعيد الحماية الاجتماعية مع المعارضة إثر استئناف الطرفين المفاوضات الرسمية المتوقفة منذ أكثر من عام.
ويمهّد الاتفاق الطريق أمام الأمم المتحدة للإشراف على صندوق ائتماني للأصول المجمدة لحكومة مادورو لاستخدامه في مجموعة متنوعة من المشاريع الاجتماعية في البلاد، بما فيها برامج متعلقة بالتعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والاستجابة للفيضانات، والكهرباء.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الاتفاق يمثّل "خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الديمقراطية" في فنزويلا، فيما أعلنت ترخيصًا لمدة 6 أشهر لشركة "شيفرون" النفطية.