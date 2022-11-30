مادورو يدعو إلى رفع كامل العقوبات المفروضة على النفط

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إلى رفع كامل للعقوبات الأمريكية على قطاع النفط، بعد تخفيف طفيف للحظر المفروض على بلاده.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن تحركات واشنطن لمنح تراخيص تسمح باستئناف بعض العمليات النفطية كانت خطوات في "الاتجاه الصحيح إلا أنها غير كافية لما تطالب به فنزويلا وهو رفع كامل" للعقوبات المفروضة على قطاعها النفطي.

وخففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على عمليات شركة "شيفرون" النفطية بعدما وقّعت حكومة مادورو، السبت، اتفاقًا جزئيًا على صعيد الحماية الاجتماعية مع المعارضة إثر استئناف الطرفين المفاوضات الرسمية المتوقفة منذ أكثر من عام.