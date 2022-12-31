المعارضة في فنزويلا تحلّ حكومة غوايدو

وأكدت ثلاثة أحزاب مؤيدة لحل "الحكومة الموقتة"، هي "العمل الديموقراطي" و"العدالة أولا" و"زمن جديد" في بيان أن "الحكومة الموقتة لم تعد مفيدة ولا تخدم بأي شكل مصلحة المواطنين".

لكن غوايدو شدد الخميس الماضي على ضرورة الإبقاء على "الحكومة الموقتة" حتى لو لم يعد رئيسا لها، قائلا في تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "اقتراحي هو أن يتم الدفاع عن المؤسسة فوق الأسماء أو المصالح الشخصية وألا يتم تدمير هذه الأداة".

ويعتقد حزب الإرادة الشعبية الذي يقوده غوايدو والمعارض المنفي ليوبولدو لوبيز أن إنهاء الرئاسة الانتقالية سيسمح للرئيس مادورو باستعادة السيطرة على الموارد الفنزويلية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات والتي تسيطر عليها المعارضة.

وقال غوايدو إن "الإبقاء على الرئاسة (الموقتة) لا علاقة له بخوان غوايدو بل هو واجب"، مشيرا إلى أن "هناك أصواتا لتدمير الرئاسة الموقتة وليس مادورو، لكن لدينا أصوات للإبقاء عليها وتعيين الأشخاص الذين يشكلونها".

يأتي ذلك في وقت سُجّل بعض التحسن في العلاقات بين واشنطن ومادورو في أجواء أزمة النفط التي سبّبتها الحرب في أوكرانيا.