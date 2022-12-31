المعارضة في فنزويلا تحلّ حكومة غوايدو
حلّت المعارضة الفنزويلية يوم الجمعة "الحكومة الموقتة" التي كان خوان غوايدو أعلن نفسه رئيسا لها في كانون الثاني/يناير 2019 عندما رفضت المعارضة والمجتمع الدولي الاعتراف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو في 2018.
ولم تحقّق هذه الحكومة "الموقتة" التي اعترفت بها خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا، هدفها المتمثل بإطاحة مادورو من السلطة.
وصوت نواب البرلمان السابق المنتخب في 2015 والذي تسيطر عليه المعارضة بغالبية 72 صوتا (29 صوتا معارضا، وامتناع 8 عن التصويت) لصالح حل "الرئاسة" والحكومة الموقتتين اللتين لم تكن لهما سلطة حقيقية لكنهما تسيطران على الأصول الفنزويلية في الخارج.
ويدافع هذا البرلمان السابق عن استمراريته من خلال اعتباره أن الانتخابات التشريعية التي فازت بها السلطة في عام 2020 مزورة.
وأكدت ثلاثة أحزاب مؤيدة لحل "الحكومة الموقتة"، هي "العمل الديموقراطي" و"العدالة أولا" و"زمن جديد" في بيان أن "الحكومة الموقتة لم تعد مفيدة ولا تخدم بأي شكل مصلحة المواطنين".
لكن غوايدو شدد الخميس الماضي على ضرورة الإبقاء على "الحكومة الموقتة" حتى لو لم يعد رئيسا لها، قائلا في تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "اقتراحي هو أن يتم الدفاع عن المؤسسة فوق الأسماء أو المصالح الشخصية وألا يتم تدمير هذه الأداة".
ويعتقد حزب الإرادة الشعبية الذي يقوده غوايدو والمعارض المنفي ليوبولدو لوبيز أن إنهاء الرئاسة الانتقالية سيسمح للرئيس مادورو باستعادة السيطرة على الموارد الفنزويلية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات والتي تسيطر عليها المعارضة.
وقال غوايدو إن "الإبقاء على الرئاسة (الموقتة) لا علاقة له بخوان غوايدو بل هو واجب"، مشيرا إلى أن "هناك أصواتا لتدمير الرئاسة الموقتة وليس مادورو، لكن لدينا أصوات للإبقاء عليها وتعيين الأشخاص الذين يشكلونها".
يأتي ذلك في وقت سُجّل بعض التحسن في العلاقات بين واشنطن ومادورو في أجواء أزمة النفط التي سبّبتها الحرب في أوكرانيا.